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Volkan Demirel'den Cocu'ya büyük destek

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile biten sözleşmesi, Phillip Cocu'nun isteğiyle yenilenen Volkan Demirel; bu sezon da eldivenleri kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.

Volkan Demirel'den Cocu'ya büyük destek
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18 Temmuz 2018 10:00
Fenerbahçe ile biten sözleşmesi, Phillip Cocu'nun isteğiyle yenilenen Volkan Demirel; bu sezon da eldivenleri kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.

Kaptan, takıma geç katılmasına rağmen idmandaki performansıyla hiçbir eksiğinin olmadığını gösterdi.

Volkan, bir yandan 18 yaşındaki Berke Özer'i kanatları altına alırken, diğer yandan da Cocu'ya her konuda yardımcı olmaya çalışıyor.

Hollandalı hoca, hemen her idmanda Volkan Demirel ile özel olarak görüşüyor ve fikir alışverişinde bulunuyor.

Başarılı teknik adam, 16 yıldır Sarı-Lacivertli formayı terleten kaptanın bu tecrübesinden en iyi şekilde faydalanmak istiyor.

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