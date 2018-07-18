Fenerbahçe ile biten sözleşmesi, Phillip Cocu'nun isteğiyle yenilenen Volkan Demirel; bu sezon da eldivenleri kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.Kaptan, takıma geç katılmasına rağmen idmandaki performansıyla hiçbir eksiğinin olmadığını gösterdi.Volkan, bir yandan 18 yaşındaki Berke Özer'i kanatları altına alırken, diğer yandan da Cocu'ya her konuda yardımcı olmaya çalışıyor.Hollandalı hoca, hemen her idmanda Volkan Demirel ile özel olarak görüşüyor ve fikir alışverişinde bulunuyor.Başarılı teknik adam, 16 yıldır Sarı-Lacivertli formayı terleten kaptanın bu tecrübesinden en iyi şekilde faydalanmak istiyor.