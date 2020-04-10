Volkan Demirel: "Zor günleri aşacağız"

Fenerbahçe'de antrenörlük yapan Volkan Demirel, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Haber; Akşam
Volkan Demirel: 'Zor günleri aşacağız'
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10 Nisan 2020 08:09
Fenerbahçe'de antrenörlük yapan Volkan Demirel, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Volkan, "Türkiye olarak bizler el ele vererek bu zor günleri ide aşacağız" dedi.

Genç antrenör, futbolu özlediğini de dile getirerek, "Evden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarın önünde sahaya çıkacağımız günleri iple çekiyoruz" diye konuştu.

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