Devre arası kampında Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar ile karşılaşacak'de teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde affedilenve'ı ilk 11'de oynattı. Tecrübeli kaleci, böylece tam 139 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.Yanal, Volkan Demirel ve Dirar'ın yanı sıra yeni transfer Sadık Çiftpınar'a da ilk 11'de şans verdi. Ayrıca genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'da Yanal tarafından maça ilk 11'de başladı.Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı ilk 11'i şu şekilde: Volkan Demirel; Şener, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı; Jailson, Elif Elmas; Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Valbuena; Slimani.Öte yandan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı, Fenerbahçe'nin YouTube hesabından canlı olarak izlenebiliyor.