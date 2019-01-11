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Volkan Demirel ve Dirar, ilk 11'e döndü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, AZ Alkmaar ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında affedilen Volkan Demirel ve Nabil Dirar'ı ilk 11'de başlattı.

Kaynak: Sporx.com
Volkan Demirel ve Dirar, ilk 11'e döndü!
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11 Ocak 2019 17:20
Devre arası kampında Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde affedilen Volkan Demirel ve Nabil Dirar'ı ilk 11'de oynattı. Tecrübeli kaleci, böylece tam 139 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.

Yanal, Volkan Demirel ve Dirar'ın yanı sıra yeni transfer Sadık Çiftpınar'a da ilk 11'de şans verdi. Ayrıca genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'da Yanal tarafından maça ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE'NİN AZ ALKMAAR 11'İ

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı ilk 11'i şu şekilde: Volkan Demirel; Şener, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı; Jailson, Elif Elmas; Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Valbuena; Slimani.

Öte yandan Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı, Fenerbahçe'nin YouTube hesabından canlı olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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