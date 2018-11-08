Volkan Demirel ve Aziz Yıldırım, Koray'ın acısını paylaştı

kadro dışı bırakılan kaptan, derbi maçta vefat edencenazesine katılmadığı için eleştirilmişti.Volkan'ın önceki gün Kocaeli'nin Körfez ilçesine giderek Koray'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.Volkan'ın bunun duyulmasını istemediği için herhangi bir paylaşım yapmadığı belirtildi.Eski yönetici Şekip Mosturoğlu ile eski Başkan Aziz Yıldırım da Koray'ın ailesini telefonla arayıp üzüntülerini bildirdi.