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Volkan Demirel ve Aziz Yıldırım, Koray'ın acısını paylaştı

Volkan Demirel'in yanı sıra eski başkan Aziz Yıldırım da Koray Şener'in acısını paylaştı.

Kaynak: Sabah
Volkan Demirel ve Aziz Yıldırım, Koray'ın acısını paylaştı
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08 Kasım 2018 05:12
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel, derbi maçta vefat eden Koray Şener'in cenazesine katılmadığı için eleştirilmişti.

Volkan'ın önceki gün Kocaeli'nin Körfez ilçesine giderek Koray'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

Volkan'ın bunun duyulmasını istemediği için herhangi bir paylaşım yapmadığı belirtildi.

Eski yönetici Şekip Mosturoğlu ile eski Başkan Aziz Yıldırım da Koray'ın ailesini telefonla arayıp üzüntülerini bildirdi.


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