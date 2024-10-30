Volkan Demirel 'Tamam' dedi!

Teknik direktör Volkan Demirel, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e döndü. Bodrum FK, 43 yaşındaki Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel 'Tamam' dedi!
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30 Ekim 2024 11:44
Son güncelleme 30 Ekim 2024 11:47
Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.

Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.

VOLKAN DEMİREL, BODRUM FK İLE EL SIKIŞTI

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

İLK MAÇINDA RAKİBİ ALANYASPOR

Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

BODRUM FK 13. SIRADA

Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor. 

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