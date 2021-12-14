Volkan Demirel: 'Sosa neden sahada yok?'

Spor yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ilk 11'i hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Pereira'nın Sosa tercihi ile ilgili konuşan Demirel, "Bu oyuna Sosa lazım. 3-4-3 oynuyorsanız, önde kim oynarsa oynasın topu taşımak zorlaşır. Hem Gustavo hem de Crespo aynı özellikte oyuncular. Geçen hafta üç golde de Sosa'nın payı var. Geçen hafta üç gole katkıda bulunan oyuncu neden sahada yok?" ifadelerini kullandı.



