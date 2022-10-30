Volkan Demirel: 'Sebebi benim!'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü'ne 4-1 yenildikleri maçtaki sonucun sorumluluğunu tamamen üzerine aldığını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, geçen hafta Beşiktaş'ı yendiklerini hatırlatarak, "Takımımın bu maça iyi hazırlanamamasının sebebi ben olabilirim. Büyük maç kazandıktan sonra rehavet vardı. Bunu iyi anlatamadım sanırım." dedi.



MKE Ankaragücü'nün net bir oyunla güzel bir galibiyet aldığını belirten Demirel, "Yediğimiz ikinci golün incelenmesi gerekir. Ofsayt verilmemesinin sebebi tamamen bizim oyuncudan geldiği yönünde ama iyice bakarsanız son dokunuşu Ankaragücü oyuncusu yapıyor. Hakemler de o an karar veriyor ama VAR'ın müdahale etmesi gerekiyor. Diyelim ki top bizden geldi, o zaman Karagümrük maçındaki golümüzü niye vermiyorsunuz? Bunun bir incelenmesi, konuşulması gerekiyor." diye konuştu.



Penaltıdan attıkları gol dışında rakip kaleciyi yere bile yatıramadıklarını aktaran Demirel, "Bugünkü sonucun sorumlusu benim. Demek ki oyuncularıma ben anlatamadım. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzdu. Temaslı bir oyun oynamalı benim takımım. Büyük maçlardan sonra rehavet oluşabiliyor, demek ki bunu takımda ben oluşturdum, anlatamadım. Bu mağlubiyet benim suçum." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ