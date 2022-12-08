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Volkan Demirel resmen açıkladı; "Transfer geliyor"

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel transferlere dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel resmen açıkladı; 'Transfer geliyor'
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08 Aralık 2022 14:32
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayaspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kısa süre içinde bir transferin açıklanacağını söyleyen Demirel, "Yarın bir tane oyuncuyu açıklamayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de 1-2 oyuncu alabiliriz. Kadrodan gerçekten çok memnunum ancak ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." dedi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na da değinen Demirel, "Dünya Kupası'nda Fransa-İngiltere eşleşmesinin kazananı ile Brezilya'nın final oynayacağını düşünüyorum. Kazanan da fiziksel güçlerinden ötürü İngiltere yada Fransa olacaktır." diyerek favorisini açıkladı.
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