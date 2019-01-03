VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMASI!

GÖZLERİ DOLDU VE ÖZÜR DİLEDİ!

FENERBAHÇE'DEN "AF" AÇIKLAMASI

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi ve özür diledi. Volkan Demirel, açıklamasının ardından affedildi.Volkan Demirel basın toplantısında "Fenerbahçe'yi hep birlikte yukarlara taşımanın bilincindeyim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimden geleni yapacağım. Belki bulunduğum yerde, belki de bulunmadığım yerde gerekeni yapacağım. Yaşananlar var, konuşmalar var. Bunlar geride kaldı. Önümüze bakarak, Fenerbahçe'yi bulunduğu durumdan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.Konuşmasına devam ettiği sırada gözleri dolan ve boğazı düğümlenen Volkan Demirel, "Başkan, benim için çok değerli biri. Başta başkanım Ali Koç olmak üzere, asbaşkanımız Semih Özsoy'dan da özür diliyorum. Ben sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Sizlerin huzurunda özür diliyorum. Fenerbahçe için varım, var olmaya devam edeceğim. Soru almayacağım, teşekkürler." ifadelerinin ardından basın toplantısını noktaladı.Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel'in açıklamasından 3 saat sonra tercrübeli kalecinin affedildiğini duyurdu.İşte Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması..."Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir."Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Antalya kamp kadorusunu da açıkladı."Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado."