Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç içerisinde takım arkadaşlarına tepkisi gündeme oturmuştu.
Takım olarak hareket etmek zorunda olduklarını ve içerisinde bulundukları durumdan rahatsız olmayanların sarı-lacivertli formayı giymemesi gerektiğini vurgulayan Volkan Demirel, "Türkiye Kupası'na da veda ettik ve ligdeki durumumuz da ortada. İçerisinde bulunduğumuz bu durumdan rahatsız olmayan birileri varsa artık bu takımda olmamalı" diyerek takım arkadaşlarına uyarıda bulundu.
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Takım olarak hareket etmek zorunda olduklarını ve içerisinde bulundukları durumdan rahatsız olmayanların sarı-lacivertli formayı giymemesi gerektiğini vurgulayan Volkan Demirel, "Türkiye Kupası'na da veda ettik ve ligdeki durumumuz da ortada. İçerisinde bulunduğumuz bu durumdan rahatsız olmayan birileri varsa artık bu takımda olmamalı" diyerek takım arkadaşlarına uyarıda bulundu.
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