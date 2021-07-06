Volkan Demirel: 'Oradaydım ama sivildim'

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampına çok önemli bir eksikle başladı. Sarı lacivertli kulübe 17 yıl kaleci, son 2 yıldır da antrenör olarak hizmet veren Volkan Demirel kamp kadrosunda yer almadı.



Kulüpten verilen bilgide, Demirel'in mazeret bildirerek 2 gün izin aldığı belirtildi. Demirel, dün sabah Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve fotoğrafları kulüp tarafından servis edilen yeni teknik direktör Vitor Pereira ile tanışma toplantısı görüntülerinde de olmayınca kafalarda birçok soru işareti oluştu...



"ORADAYDIM, PEREIRA'YA HOŞ GELDİN DEDİM"



Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat, Volkan Demirel ile konuştu:



Vitor Pereira ile tanışma toplantısına gelmediğin iddia ediliyor?



- Yok, oradaydım ben, tanıştık. Daha doğrusu 'Hoş geldin' dedim. Kendisiyle zaten tanışıyorduk:)



Görevine devam edecek misin?



- Bir şey yok abi şu an. Bakacağız.



Yurt dışına gideceğini duydum...



- Abi belli değil. Belli olsun ben zaten gerekeni söylerim.



Başkanla mı görüşeceksin?



- Görüşüyoruz abi zaten. Sorun yok. Ben haber veririm.



Sabahki toplu fotoğrafta olmayınca herkes böyle düşündü.



- Yok, oradaydım ama sivildim. O yüzden fotoğrafa girmedim.



Topuk Yaylası kampına gelme ihtimalin var mı?



- Abi bakacağım... İşlerimi halledeyim...



'SEZON BAŞI KAMPI iYi DEĞiLDi' DEMiŞTi



Volkan Demirel, Eylül 2016'da Vitor Pereira'nın yerine Dick Advocaat'ın getirilmesinin ardından FBTV'ye yaptığı açıklamada, Portekizli teknik adamın takımı iyi çalıştırmadığını savunarak,"Sezon başı kampını iyi geçirmedi takım arkadaşlarım" demişti.



FUTBOLCULUĞUNDA 10 KUPA KAZANDI



2002 yılında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 2019'da futbolu bırakana dek sadece sarı lacivertli formayı giydi.



Fenerbahçe'de oynadığı 523 maçta 511 gol yiyen Demirel, 198 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı. Volkan Demirel, 17 yıllık futbolculuk kariyerinde 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı. Demirel, son 2 yıldır kulüpte antrenör olarak görev yapıyor.



