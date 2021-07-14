Volkan Demirel: "Milli takıma "hayır" denmez!"

Fenerbahçe'ye veda eden antrenör Volkan Demirel, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'Milli takıma 'hayır' denmez!'
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14 Temmuz 2021 12:30
Fenerbahçe, antrenör Volkan Demirel'in ayrılığı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Demirel kendisine gelen, "Milli Takım'dan teklif gelmesi halinde görev almayı düşünür müsün?" sorusunu, "Milli takımdan teklif gelirse düşünmeme gerek yok. Milli bayrak bizim için çok önemlidir, ona verilecek cevap zaten bellidir." şeklinde yanıtladı.


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