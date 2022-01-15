Volkan Demirel: 'Ligin en iyisi Pesic!'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Volkan Demirel, takımından çok memnun olduğunu söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, Çaykur Rizespor'un zor bir durumda olduğunu ve onlara karşı çok saygı duyarak sahaya çıktıklarını belirtti.



İlk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:



"İkinci yarı Rizespor konumu gereği oyunu ele aldı. Kısa bir bölüm üstünlük kurdular ama yaptığımız değişikliklerle o baskıyı üzerimizden attık. Sonrasında bulduğumuz gol ve 2-0'lık bir galibiyet. Takımımdan çok memnunum. Geldiğimden beri çok iyi geri dönüşler alıyorum. Fiziksel anlamda biraz daha antrenmanları yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ama maç aralığı yok. Bu yüzden neşeli bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Bugün takımımızın fizik anlamda daha iyi olduğunu gördük. Bu milli aradan sonra daha da yukarı çıkacaktır. Pesic şu an ligin en iyi golcüsü."





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