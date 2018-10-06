Volkan Demirel krizi işte böyle başladı

Volkan Demirel'in Çaykur Rize karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrasında yaşananlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktıMaç sonrasında tribüne gönderilen iki kaptandan biri olan Volkan Demirel, taraftarın yanından ayrılıp soyunma odasına yöneldiği esnada Comolli ile gözlerden kaçan bir olay yaşanmıştı. Comolli, Volkan soyunma odasına yürürken elini tecrübeli kalecinin omzuna koymak istedi. Ancak Volkan buna tepki göstererek Comolli'nin kendisine sarılmasını engelledi. Volkan'ın ardından soyunma odasında da duruma tepki gösterdiği öğrenildi.Aatif'ın ilk sürtüşmesi Kayserispor maçı sonrasında Başkan Ali Koç'la oldu. Ali Koç 3-2'lik mağlubiyet sonrasında soyunma odasına indi ve tüm takıma "Neden bu durumdayız?" diye sordu. Çoğunluk sessiz kalırken Aatıf, Ali Koç'a "Takımın bütün düzeni bozuldu. Transferler aramıza yeni katıldı. Takım birbiriyle kaynaşamadı. Bu tablonun sebebi bu" dedi. Aatıf'ın özellikle Dirar'ın oynatılmaması sebebiyle de Comolli ve Cocu'ya tepki gösterdiği gelen bilgiler arasında.Sezonun başlarında kadroya alınsa da Dirar'ın yıldızı kendisini göndermek istediği için Comolli ile hiç barışmadı. Ne Avrupa ne de lig maçlarında yedek kulübesinde bile yoktu. Bu halinden mutsuz olan Dirar, takımda buna benzer durum yaşayan (Soldado, Valbuena, Isla) oyunculara gözdağı vermek amacıyla kadronun dışına alındı. Üç oyuncunun Samandıra'ya kısa vadede geri dönme ihtimalinin olmadığı öğrenildi.