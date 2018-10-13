KISA SÜRE İÇERİSİNDE AFFEDİLMESİ BEKLENMİYOR!

Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar ile birlikte Volkan Demirel de kadro dışı bırakıldı.Ali Koç, bu kararın gerekçesini, "Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Yaptığımız toplantıda sesini yükseltti, bize karşı saygısızlıkları oldu" sözleriyle anlattı.Ardından, "Hatasından döner mi kendi bileceği iş. Ancak bugünden yarına düzelecek bir şey değil" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel, beklenen açıklamayı kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı mesajla yaptı.Tecrübeli file bekçisi özür diledi ancak öncesinde sarf ettiği sözlerle hatasını kabul etmediğini gösterdi.Volkan, "İçtenlikle söylüyorum ki 17 sezondur bu kulübün bir oyuncusu ve kaptanı olarak, bu şekilde kadro dışı kalmış olmayı hak etmiyorum. Yine de Fenerbahçem için suçlu olmadığımı düşündüğüm halde benden beklenilen özür dilemem ise özrümü dilerim" ifadelerini kullandı. Kaptanın bu sözlerinin başkan Ali Koç'u tatmin etmediği öne sürüldü.Volkan Demirel'in kısa süre içerisinde affedilmesi beklenmiyor.