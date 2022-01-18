Volkan Demirel kırmızı kart gördü!

Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Volkan Demirel ilk sarı kartını henüz 29. dakikada hakem kararlarına yaptığı yoğun itirazları sebebiyle gördü.
Maçın 90+3. dakikasında sağ kanattan Emre Mor içeriye topu çevirmek isterken savunma araya girdi, sonrasında oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Bu pozisyonda hakeme yoğun itirazlarda bulunan Volkan Demirel ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Volkan Demirel 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında kulübede yer alamayacak.
Volkan Demirel ilk sarı kartını henüz 29. dakikada hakem kararlarına yaptığı yoğun itirazları sebebiyle gördü.
Maçın 90+3. dakikasında sağ kanattan Emre Mor içeriye topu çevirmek isterken savunma araya girdi, sonrasında oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Bu pozisyonda hakeme yoğun itirazlarda bulunan Volkan Demirel ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Volkan Demirel 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında kulübede yer alamayacak.