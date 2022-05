Volkan Demirel: 'Kendi adıma zor bir maçtı'

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.



Demirel, "Zor bir maçtı kendi adıma. Ama takımda arkadaşlar çok iyi mücadele etti. Kazanmak isterdik. Üstün olduğumuz bölümler vardı, Fenerbahçe'nin de üstün oynadığı süreler vardı. Daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Top gitti-geldi, kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Sonuçta beraberlik oldu. Maçtan önce de söyledim ben Fenerbahçeliyim, burası beni Volkan yapan yer, burada doğdum burada büyüdüm. Ama şu an Karagümrük Teknik Direktörüyüm ve bundan çok mutluyum. Son maçımız kaldı, onu da oynayıp yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." dedi.



Taraftarların kendisine desteği de sorulan genç teknik adam, "Taraftarlar her zaman beni destekledi. Bugün de desteklediler. Ben de onları seviyorum. İnşallah Volkan sevgileri devam eder. Ben Fenerbahçeliyim ve her zaman bunu söyleyeceğim ama profesyonel anlamda da kazanmak için elimden geleni yapacağım" sözlerini kullandı.





