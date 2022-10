Volkan Demirel: 'Kazanmaktan başka şansımız yok'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor da teknik direktör Volkan Demirel, ligin 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maçı alt sıralardan kurtulmak için kazanmaları gerektiğini söyledi.



Demirel ve kaleci Erce Kardeşler, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Alanyaspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Hatay'da kendisi için her şeyin çok iyi gittiğini ve kentte kendisine olan ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Demirel, "Alanyaspor maçına hazırlanıyoruz. Kazanacağımızdan eminiz. Sivasspor maçında da söylemiştim. Kazanmaktan başka şansımız yok. Orada gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilmiştik. Yine gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen biz olacağız. Herkesin morali çok yüksek. Çok motive. Olduğumuz yer bu takımın hakkı değil. O sebeple takımı hak ettiği noktaya en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız." dedi.



İlk 6 haftayı unuttuklarını belirten Demirel, kendileri için ligin yeni başladığını ve her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.



Ruben Ribeiro'nun Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Demirel, "Bunlar maç içerisinde olabilecek şeyler. Bunun başka yere çekilmesini istemiyorum. Maç sonu takımdan özür diledi. Biz de ona teşekkür ettik. Çünkü, 10 kişi kalınca bu savunmayı bize kendisi yaptırdı." ifadelerini kullandı.



Demirel, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu vurgulayarak, "Çoluk, çocuk 7'den 70'e herkesi maça bekliyoruz. O coşkuyu, o kazanmayı bizle beraber yaşasın. Taraftar gelince daha da iştahlanacağız. Taraftarın bizi yalnız bırakmayacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.



- Erce Kardeşler: "Çıkışımıza devam etmek istiyoruz"



Kaleci Erce Kardeşler de geçen haftaki Sivasspor maçını kazanmalarının takım adına çok değerli olduğunu söyledi.



Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu aktaran Erce, "Sivasspor maçına, teknik ekip, futbolcular ve camia olarak kenetlenmiştik. 3 puanı da aldık. Bizim için çok değerliydi. Bu hafta da Alanyaspor maçı var. Çıkışımıza devam etmek istiyoruz. İnanıyorum ki bu sezonu rahat şekilde ilk 10'nun içerisinde bitirebiliriz. Hem takım arkadaşlarımıza hem de hocamıza güveniyoruz. Bu konuda hiçbirimizin aklında soru işareti yok." değerlendirmesinde bulundu.



Teknik direktörleri Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de oynadığı dönemde çocuk yaşta olduğuna dikkati çeken Erce, "Çok uzun yıllar çok üst düzey oynadı. Benim için de çok değerli. Onun maçlarını izleyerek büyüdük. Bence Türkiye'de gelmiş geçmiş en kaliteli kalecilerden birisi." ifadelerini kullandı.





