Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Kadıköy'deki maçta saha kenarında yer aldı.



Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.





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