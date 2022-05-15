Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi

Fenerbahçe'de uzun yıllar futbol oynayan ve antrenörlük de yapan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kadıköy'de bu kez rakip oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2022 19:59
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Kadıköy'deki maçta saha kenarında yer aldı.

Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ