Volkan Demirel: "İnşallah böyle devam eder"

Fatih Karagümrük ile ilk maçına Göztepe karşısında çıkan ve sahdan 3 puanla ayrılan Volkan Demirel, karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'İnşallah böyle devam eder'
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19 Aralık 2021 18:46
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, kariyeri için güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

Demirel, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Takımla iki gündür çalışma fırsatlarının olduğunu ve kendini iyi ifade ettiğini düşündüğünü belirten Demirel, "Güzel bir başlangıç oldu kariyerim adına inşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.


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