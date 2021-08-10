Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala yayıncı kuruluş beIN Sports flaş transferlere imza atıyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevi yapan ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle teknik ekipten ayrılma kararı alan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.
Eski milli file bekçisi yeni sezonda Bein Sports ekranlarında yorumculuk yapacak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevi yapan ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle teknik ekipten ayrılma kararı alan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.
Eski milli file bekçisi yeni sezonda Bein Sports ekranlarında yorumculuk yapacak.