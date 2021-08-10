Volkan Demirel'in yeni adresi

Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel'in beIN Sports'ta yorumculuğa başlayacağı kaydedildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Volkan Demirel'in yeni adresi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2021 01:24
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala yayıncı kuruluş beIN Sports flaş transferlere imza atıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevi yapan ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle teknik ekipten ayrılma kararı alan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.

Eski milli file bekçisi yeni sezonda Bein Sports ekranlarında yorumculuk yapacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.