Volkan Demirel'in tek rakibi Fenerbahçe

1 puanda aldığı Hatayspor'u uçuşa geçiren Volkan Demirel müthiş bir istatistiğe imza attı. Bir konuda genç hocanın ekibi, Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel'in tek rakibi Fenerbahçe
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19 Kasım 2022 10:26
İlk 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Hatayspor, Volkan Demirel teknik direktörlük görevine geldikten sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı.

EN FAZLA PUAN TOPLAYAN İKİNCİ TAKIM

Genç hoca yönetiminde çıktığı 7 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Hatayspor, bu periyotta ligde en fazla puan toplayan 2. takım oldu.

Zirvede Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si bulunurken, sarı-lacivertliler 16 puan kazandı. 2. sıradaki Hatayspor'u, 11 puanlı Galatasaray ve Kayserispor takip ediyor.

HEDEF İLK 8

Güney ekibini küme düşme potasından çıkartan Volkan Demirel'in ilk hedefi; Dünya Kupası arası sonrasında ilk 8 arasına girmek.

Hatayspor, ara sonrası sırasıyla Giresunspor, Fenerbahçe (d), Ümraniye (d), Antalya ve Galatasaray'la (d) karşılaşacak.

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