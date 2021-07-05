Volkan Demirel'in olmama nedeni

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı bugün itibari ile başladı. Sarı Lacivertliler, yeni teknik heyet ile tanışırken, Volkan Demirel'in fotoğraflarda gözükmemesi soru işareti oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Volkan Demirel'in olmama nedeni
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05 Temmuz 2021 12:24
2021-2022 sezonunun hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe, 3 günlük çalışmanın ardından bugün sabah saatlerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Yeni teknik direktörü Vitor Pereira ve teknik heyet, futbolcularla bir araya geldi. Fotoğraflarda ise en dikkat çeken detay Volkan Demirel'in eksikliği oldu.

Vitor Pereira'nın yokluğunda takımı çalıştıran Volkan Demirel bir anda gündem konusu oldu. Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, 3-4 günlük izin aldı. Geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.




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