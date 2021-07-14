Volkan Demirel ile Ali Koç arasında geçen o diyalog!

Fenerbahçe'ye veda eden antrenör Volkan Demirel, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Volkan Demirel ile Ali Koç arasında geçen o diyalog!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2021 12:19
Fenerbahçe, antrenör Volkan Demirel'in ayrılığı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Volkan Demirel'e gelen, "Bir gün Fenerbahçe'ye rakip bir kulüpte çalışır mısın?" sorusuna Ali Koç, "Bana oğlum, "Bir gün Barcelona'da oynasam kimi tutarsın" dedi. Ben de ona, "Sahanın yıldızı sen ol isterim ama Fenerbahçe kazansın isterim" dedim." cevabını verdi.

Volkan Demirel ise "Göreceğiz. Zaman neyi gösterir bilmiyorum." şeklinde yanıtladı.

Bu yanıt üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sen bir yere kadar profesyonel olursun bence." diyerek Volkan Demirel'e takıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.