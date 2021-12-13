Volkan Demirel için Süleyman Hurma'dan açıklama

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddialarını yanıtladı.

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Volkan Demirel için Süleyman Hurma'dan açıklama
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13 Aralık 2021 14:35
VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, şu anda beIN SPORTS ekranlarında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddialarını yanıtladı.

İtalyan teknik adam Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, D-Smart'a yaptığı açıklamada şu an için böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Süleyman Hurma, "Volkan Demirel tabii ki olabilir. Volkan, Türkiye'de futbolda bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe'de, A Milli Takım'da kendini kanıtlamış, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer almış, Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı tabii ki arzu ederiz. Ama bugün Volkan ile anlaştınız mı, diye bir şey soruyorsanız, şu anda öyle bir şey yok. Gayet tabii ki bir gün öyle bir kardeşimizle beraber olabilelim. Bu olabilir, olmayabilir de." ifadelerini kullandı.


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