Fenerbahçe yönetimi, son dönemde performansını gittikçe yükseltenile ilgili konuya son noktayı koydu.Bir ara kaleyi Kameni'ye kaptırmasına rağmen son haftalardaki yükselen performansı ile yeniden eldivenleri giyen kaptan Volkan Demirel'e Fenerbahçe yönetimi kararını verdi.Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki kaleci ile sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli oyuncuya 1 veya 2 yıllık yeni kontrat sunulacağı ifade edildi.Böylece 15 ya da 16 yıl süreyle Fenerbahçe formasını giymiş olacak ve rekorunu geliştirecek. Volkan, sarı-lacivertli formayı 40 yaşına kadar giymek istediğini her fırsatta dile getiriyor.