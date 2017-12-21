  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Volkan Demirel için Fenerbahçe'de flaş karar

Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel ile ilgili konuya son noktayı koydu. İşte Volkan Demirel ile ilgili o gelişme...

Kaynak: Fotomaç
Volkan Demirel için Fenerbahçe'de flaş karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 11:02
Fenerbahçe yönetimi, son dönemde performansını gittikçe yükselten Volkan Demirel ile ilgili konuya son noktayı koydu.

Bir ara kaleyi Kameni'ye kaptırmasına rağmen son haftalardaki yükselen performansı ile yeniden eldivenleri giyen kaptan Volkan Demirel'e Fenerbahçe yönetimi kararını verdi.

Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki kaleci ile sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli oyuncuya 1 veya 2 yıllık yeni kontrat sunulacağı ifade edildi.

Böylece 15 ya da 16 yıl süreyle Fenerbahçe formasını giymiş olacak ve rekorunu geliştirecek. Volkan, sarı-lacivertli formayı 40 yaşına kadar giymek istediğini her fırsatta dile getiriyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için