Volkan Demirel: 'Her şey hemen olmayacak'

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Ligde topladığı 11 puanla 13. sırada yer alan Ege ekibi, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı., basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyuncularının mücadelesinden ve performansından memnun olduğunu söyledi.Takımına güvendiğini aktaran Demirel,diye konuştu.Demirel, son maçta eksik olanın gol olduğunu, defansif anlamda çok iyi oynadıklarını, bu hafta hücumları golle sonuçlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile uzun yıllardır görüştüğünü belirten Demirel, şunları kaydetti: