Volkan Demirel: ''Hedefimiz umut olmak''

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.



Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.



Volkan Demirel, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, heyecanlı bir şekilde ilk maçlarını beklediklerini belirterek, "Bizim hazırlanma sürecimiz biraz daha uzun sürdü. Şu an baktığımızda hem Topuk Yaylası hem de İtalya kampı bizim için iyi geçti. Bu seneki hedefimiz, maç kazanmaktan ziyade depremzedelere umut olmak." ifadelerini kullandı.



İtalya'da yaptıkları kampla ilgili bir soru üzerine Napoli ve Salernitana takımlarına teşekkür eden Demirel, "Bizi çok güzel ağırladılar. Pegasus'a da teşekkür ediyorum. Sponsorların desteği ile oraya gittik. Çok keyif aldığımız bir kamptı. Oyuncularımız için de önemli bir tecrübe oldu. Şu an burada bulunmamıza sebep olan bakanlığımıza ve federasyonumuza da teşekkür ediyoruz. Bunun karşılığını sahada iyi oyunla vermek istiyoruz." diye konuştu.



Bertuğ Yıldırım'ı çok önemsediğini belirten Demirel, "Bertuğ, gelecek yıllarda Türk futbolunun en önemli santrforlarından biri olacak. İnanılmaz bir fizik kapasitesi ve enerjisi var. Futbol bilgisi de çok üst düzey. Umarım ileride çok güzel yerlere gelir." şeklinde konuştu.



Burak Bekaroğlu: "Hedeflerimiz var ve başarılı olacağımıza inanıyorum"



Takımda çok iyi bir aile ortamı olduğunu anlatan Hatayspor oyuncusu Burak Bekaroğlu ise "Bu sezonun başlamasını dört gözle bekliyoruz. Her zamankinden daha istekliyiz. Hedeflerimiz var ve başarılı olacağımıza inanıyorum." diye görüş belirtti.



Hazırlık döneminin zor geçtiğini söyleyen Bekaroğlu, "Psikolojik açıdan daha erken toparlanmaya çalışıyorduk ve öyle de oldu. Verimli bir kamp geçirdik. Kendimizi düzene soktuk ve normale döndük." diye konuştu



Volkan Demirel'in psikolojik açıdan kendilerine destek olduğunu belirten Bekaroğlu, "İki haftada bir hocayla görüştük ve yemek yedik. Hocanın bizimle beraber olması büyük avantajdı. Bu dönemde bizim toparlanmamızda en büyük etken de hocamızdı." değerlendirmesinde bulundu.