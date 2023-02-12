Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü

Kahramanmaraşlı deprem felaketinin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay şehrinde Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel, şehri yalnız bırakmıyor.BeIN Sports'un haberine göre; Felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.Demirel, Hatayspor Tesisleri'nde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor.