Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü

Kahramanmaraşlı deprem felaketinin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay şehrinde Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel, şehri yalnız bırakmıyor.
BeIN Sports'un haberine göre; Felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.
Demirel, Hatayspor Tesisleri'nde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor.
BeIN Sports'un haberine göre; Felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.
Demirel, Hatayspor Tesisleri'nde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor.