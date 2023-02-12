Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem felaketinin ardından ailesini İstanbul'a bırakıp Hatay şehrine geri döndü.

, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü
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12 Şubat 2023 15:56
Kahramanmaraşlı deprem felaketinin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay şehrinde Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel, şehri yalnız bırakmıyor.

BeIN Sports'un haberine göre; Felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.

Demirel, Hatayspor Tesisleri'nde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor.





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