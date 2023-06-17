Volkan Demirel: 'Fenerbahçe'de görev verilirse hazırım'

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için adı geçen isimlerden biri olan Volkan Demirel'den yeni bir açıklama geldi.
A Spor'a konuşan genç teknik adam, "Fenerbahçe'de görev verilirse ben hazırım. Fenerbahçe'de çalışmak benim için en büyük hayaldir." dedi.
Volkan Demirel, Mircea Lucescu'nun yardımcısı olarak görev yapabileceği iddialarının hatırlatılmasının ardından, "Mircea Lucescu'nun yardımcısı olmam. Böyle bir teklifle gelirlerse ben kabul etmem. Ama bana görev verilirse, seve seve hazırım. Fenerbahçe'de kim çalışmak istemez ki?" sözlerini sarf etti.
YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI
Futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Demirel, daha sonra ise sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.
A Spor'a konuşan genç teknik adam, "Fenerbahçe'de görev verilirse ben hazırım. Fenerbahçe'de çalışmak benim için en büyük hayaldir." dedi.
Volkan Demirel, Mircea Lucescu'nun yardımcısı olarak görev yapabileceği iddialarının hatırlatılmasının ardından, "Mircea Lucescu'nun yardımcısı olmam. Böyle bir teklifle gelirlerse ben kabul etmem. Ama bana görev verilirse, seve seve hazırım. Fenerbahçe'de kim çalışmak istemez ki?" sözlerini sarf etti.
YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI
Futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Demirel, daha sonra ise sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.
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