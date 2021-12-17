Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Francesco Farioli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'in oturduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te
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17 Aralık 2021 12:45
Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı!

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz."

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