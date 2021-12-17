Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı!
İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:
"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz."
İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:
"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz."