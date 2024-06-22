Volkan Demirel: 'EURO32'ye hoca olarak gitmek istiyorum'

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile karşılaşacak A Milli Takım için Volkan Demirel değerlendirmelerde ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"EURO32'DE HOCA OLMAK İSTİYORUM"



Bu takımın 2008'den daha iyi yerlere gelebileceğini söyleyen Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:



"Çok genç bir takımımız var. Genç olmasına rağmen tecrübeli bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok oyuncularımız var. Duygularımızı da buna ekleyebilirsek 2008'de başardığımızdan daha fazlasını başarabiliriz. Ben buna inanıyorum.



Son olarak EURO 2032'de A Milli Takım'ın teknik direktörü olmak istediğini söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Sağ olsun başkanımız beni EURO 2032'in elçisi olarak görevlendirdi ama hedefim inşallah o turnuvada Milli Takım'ın teknik direktörü olmak. Benim hayalim bu şekilde, umuyorum ki bu hayalimi de başarırım. Bu çok büyük bir gurur, Türk Bayrağın olduğu her yerde çalışmaktan gurur duyarım. 2032'de elçiyim amam hedefim aynı zamanda teknik direktör olmak ama bu şöyle olacak; başarılarla oraya geleceğim. İnşallah bende kariyerimde başarılı olup oraya geleceğim."



