Volkan Demirel: "Erol hoca, 'İyi ki kemiklerimi kırmadın' dedi"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Volkan Demirel: 'Erol hoca, 'İyi ki kemiklerimi kırmadın' dedi'
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27 Ekim 2020 21:17
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, teknik direktör Erol Bulut ile arasında geçen görüşmeyi aktardı.

Maç sırasında Erol Bulut'a sarıldığı bir anı aktaran Volkan, "Erol hocamla bugün konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana. 'Yok hocam sevgiden bunlar, zarar gelmez' dedim. İnşallah bu sevinci sezon sonu şampiyon olunca da yaşarız." dedi.

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu kaydeden antrenör, "Fenerbahçe forması altında üzülmek de güzel ama Fenerbahçe formasıyla şampiyon olmak bambaşka bir boyut. Her şeyden güzel." ifadelerini kullandı.



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