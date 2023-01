Volkan Demirel'den transfer açıklaması!

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 7 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.



Teknik direktör Demirel, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her maçta olduğu gibi Antalyaspor maçına da en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.



Hedeflerinin kazanmak olduğunu aktaran Demirel, "Hedefimiz kazanmak, çünkü bakıldığında artık puanlar birbirine çok yakınlaştı. Artık kazandıkça alttan daha da rahat kurtulmaya çalışacaksınız. Bizim için önemli olan 3 puan. İnşallah kazanmak adına her şeyi yapacağımız maç olacak." dedi.



"Oyunumuzda ilerleme var"



Demirel, ligde son 3 maçta skor olarak istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Oyun olarak memnunum ama skor olarak memnun değilim. Oyunumuzda ilerleme var. İlerleyen maçlarda galip geleceğimiz maçlar da olacak. Benim için pozisyona girmekte bir oyundur. Oyuncularımızın şanssızlığı, kalecinin bir tarafına çarpıp ya da çok yakınından çıkan kafa vuruşlarımız var son maçta. Ben skordan çok oyundan memnunum. Kazanmaya başlayınca hem oyun hem skor bizi tatmin edecektir." diye konuştu.



Transfer çalışmaları



Demirel, transfer çalışmaları sürdürdüklerini ve transfer etmeyi düşündükleri 2-3 oyuncunun bulunduğunu söyledi.



Hatay'a fayda sağlayacak, oyunlarına katkıda bulunacak oyuncuları almak istediğini aktaran Demirel, şöyle devam etti:



"Yaş olarak 26-27 yaşında bu getireceğimiz arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanda da transfer yaptırarak hem Hatay'ın bütçesine hem de takımımıza katkı sağlamak için bu tarz oyuncular alıyorum. O yüzden biraz gizli tutuyoruz. Bu oyuncularımız hazır oyuncular, gelir gelmez formalarını giyerek sahaya çıkacak oyuncular. Bir tanesi hazır ligde oynuyor. Bir tanesi de hazırlık döneminde şu an Türkiye'de. Bir tanesi orta saha mevkisi bir tanesi de hem 10 numara oynayan hem de santrafor oynayabilen çok yönlü bir oyuncu."



"Benim hedefim her zaman yukarılar"



Ligde her maçın çok zor olduğunu vurgulayan Demirel, "İkinci yarı başladığında daha da zorlaşacak, çünkü takımlar hem takviyelerini yapacaklar hem eksik yerlerini dolduracaklar. Biz maç maç değerlendireceğiz. Küme düşme hattında olarak görünebiliriz ama benim hedefim her zaman yukarılar." değerlendirmesinde bulundu.



Demirel, sakatlığı bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni'nin Antalyaspor maçında yer almayacağını sözlerine ekledi.





