Volkan Demirel'den özel tebrik

Muhammed Gümüşkaya: "Mevkimde Bruno Fernandes'i örnek alıyorum, onu çok beğeniyorum. Penaltı vuruşları da dahil. Kanat oynarken Di Maria'yı örnek alıyordum. Çünkü kendimi ona çok fazla benzetiyordum"



Biraz Di Maria 🇦🇷🇵🇹🇹🇷

Biraz Bruno Fernandes 🚀 pic.twitter.com/Exu3YZ6svf



— Sporx (@sporx) August 20, 2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken harika bir gole imza atan Muhammed Gümüşkaya takdir topladı.Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk ederken oyuna Mesut Özil'in yerine dahil olan 20 yaşındaki futbolcu, sol çaprazdan sert bir vuruşla rakip kaleciyi avladı.Takımına harika bir golle galibiyeti getiren Muhammed Gümüşkaya, sosyal medyada adın söz ettirirken Fenerbahçe'nin eski yardımcı antrenörü Volkan Demirel'den de paylaşım geldi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Şans verilmesi güzel, şansı iyi değerlendirmek daha güzel... Bravo Muhammed." ifadelerini kullandı.