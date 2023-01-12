Volkan Demirel'den Galatasaray açıklaması!

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmadan puan alabilmek için iyi hazırlandıklarını belirtti.Hatay ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.Çalışma öncesi gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Volkan Demirel, kazanmaları gereken bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.Demirel, ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini ifade ederek,dedi.Galatasaray'ın lig lideri olduğunu anımsatan Demirel,diye konuştu.Demirel, oyunculardan Kevin Soni'nin sakatlığının bulunduğunu, dün yapılan antrenmanda bel spazmı geçiren Ognjen Vranjes'in durumunun da maç saatine kadar belli olacağını aktardı."Transferlerden birisi bitmek üzere, diğeri biraz daha uzayabilir. Uzamasının sebebi ise buraya geldiğimde, 'Maddi ve manevi anlamda kulübümüzü yormayacak oyuncular getireceğiz. Hem kaliteli olacaklar, hem yaşları gereği bize fayda sağlayacak hem de maddi olarak bizi yormayacak oyuncular olacaklar' demiştim. Herhangi bir ücret verdirmeden ya da en az ücret verebilmek için uzuyor bu işler ama en kısa sürede iki transferimiz gerçekleşecek."