Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe ile adı geçen teknik direktörlerden biri olan Volkan Demirel geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!
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20 Haziran 2023 15:04
Son güncelleme 20 Haziran 2023 15:18
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adı Fenerbahçe ile geçen teknik adamlardan biri olan Demirel, ilk hedefinin Hatayspor olduğunu söyledi.

Volkan Demirel, "Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır. Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama bu ilk hedefim Hatayspor. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapacağım." sözlerini sarf etti. 

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK GÖREVİNDE BULUNDU

Volkan Demirel, daha önce futbolu bırakmasının ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

41 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerine ise Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te başladı. Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ün ardından Hatayspor'un başına geçmişti.


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