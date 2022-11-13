Volkan Demirel'den başsağlığı mesajı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Beyoğlu'ndaki patlama nedeniyle maça ilişkin değerlendirme yapmayacağını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, yaşanan olaydan dolay maçla ilgili bir şey söylemek istemediğini belirterek, şunları aktardı:



"Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Maçı 1-0 kazandık ama maçla ilgili şu an söylenecek çok bir şey yok."





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