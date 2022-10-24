Volkan Demirel'den 2 değişiklik!

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Kaan Kanak ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yerine Adekugbe ve Jose Luis'e görev verdi.



Hatayspor, Beşiktaş karşısında Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi ve Jose Luis ilk 11'iyle sahaya çıktı.



Bordo-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Ribeiro, Saint-Louis, Burak Yılmaz, Varga, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Sadık Baş ve Bertuğ Özgür Yıldırım yer aldı.



Hatayspor'da kart cezalısı Simon Falette ile sakatlığı süren Kevin Soni, maç kadrosunda yer almadı.



Bu arada, Hataysporlu ve Beşiktaşlı taraftarların statta kendilerine ayrılan tribünlerin tamamını doldurduğu gözlendi.





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