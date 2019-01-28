Volkan Demirel: ''Bu arma için savaşacağız''

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.Volkan Demirel, ilerleyen haftalarda daha iyi şeyler yapacaklarını dile getirdi.''Yavaş yavaş her bölgede iyi şeyler yapacağız. Özlenen Fenerbahçe'yi izleteceğiz. Uzun zaman sonra burada sahaya çıktım ve çok güzel bir atmosfer vardı. Biz Fenerbahçeliyiz, onlarla birlikte burada olmayı çok özlemişim.''''Camia adına çok önemli maçtı. Şükürler olsun ki güzel bir galibiyet aldık. Duran topu da inşallah düzelteceğiz. Her şeye rağmen stat doluydu, hepsine teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin konumu ne olursa olsun bu arma için savaşacağız. Buralardan çıkacağız.''