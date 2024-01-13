Volkan Demirel: "Bir puana çok üzüldük"

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel berabere biten Pendikspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'Bir puana çok üzüldük'
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13 Ocak 2024 16:44
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktör Volkan Demirel, bir puana üzüldüklerini belirtti.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini söyledi.

Gol attıklarını ancak skoru koruyamadıklarını anlatan Demirel, bunu da oyuncuların skoru koruma amaçlı geriye yaslanmasından kaynaklandığını vurguladı.

Oyuncuların bu maçı kazanmak istediğini ifade eden Demirel, "Onların da derdi 3 puan. Neticesinde bir puan aldık. Bir puana üzüldük ama önümüzdeki maçlarda savunma ve hücum anlamında daha doğru duruşlar yapacağımızı düşünüyoruz ve ona göre çalışacağız." diye konuştu.

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