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Volkan Demirel, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördü. Türkiye Kupası'ndaki olaylı derbide Volkan Demirel atıldı.

Kaynak: Sporx.com
Volkan Demirel, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördü
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01 Mart 2018 22:16
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadelenin yanı sıra olaylar damga vurdu.

Maçın ilk yarısında Roberto Soldado'nun attığı golden sonra kalesinden çıkarak aşırı şekilde sevindiği gerekçesiyle sarı kart gören Volkan Demirel, karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan atıldı.

Mücadelenin 76. dakikasında Anderson Talisca'nın sol kanattan yaptığı ortaya Ryan Babel kafa vurdu ve top dışarı gitti. Bu sırada Fırat Aydınus'a itirazlarda bulunana Volkan Demirel, Talisca'nın topu dışarından çevirdiğini dile getirdi.

Fırat Aydınus, Volkan Demirel'i kalesine geçmesi yönünde uyardı. Ancak Volkan Demirel bu kez yardımcı Serkan Ok'a sert şekilde tepki gösterdi. Bu olay sonrasında ise hakem Fırat Aydınus, Volkan Demirel'e ikinci kırmızı kartını gösterdi ve sarı-lacivertli kaleci oyun dışında kaldı.

Bu kırmızı kart sonrasında Atıf oyundan çıktı ve Carlos Kameni kaleye geçti.

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