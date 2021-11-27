Volkan Demirel: 'Bence Altay kaleyi hemen alamaz'

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, sakatlığı sebebiyle kaleyi bir süre Berke Özer'e devreden Altay Bayındır'ın, sakatlık sonrası formayı geri almasının zor olacağını belirtti.
Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Şimdi size bir soru; Altay'ın sakatlığı sona erdiğinde kaleyi devralır mı, Berke mi devam eder? Bence Altay kaleyi hemen alamaz." ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Şimdi size bir soru; Altay'ın sakatlığı sona erdiğinde kaleyi devralır mı, Berke mi devam eder? Bence Altay kaleyi hemen alamaz." ifadelerini kullandı.