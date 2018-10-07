"COMOLLI İLE TARTIŞMADIM! BENİ HERKES BİLİR"

Fenerbahçe önceki gece kadro dışı şoku ile sarsıldı, özellikle Volkan Demirel'in kesilmesi gündemi değiştirdi.Aatif ve Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılan sarı-lacivertlilerin kaptanı, içini SÖZCÜ'ye döktü. 16 yıl sonunda Fenerbahçe'den kopan tecrübeli kaleci, kadro dışı kalışının nedenini kendisinin de bilmediğini ifade etti.Volkan Demirel, "" diye konuştu.l" diyerek gündemdeki iddiaları yalanlayan Volkan Demirel, "" sorusuna ise şu yanıtı verdi:Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasıyla kadrodaki kaleci sayısı 3'e düştü. Kameni de listeye alınmamıştı. Volkan, Dirar ve Aatif, U21 Takımı'nda devam edecek. Ozan Tufan da halen U21 ile maçlara çıkıyor.