Volkan Demirel: "Başkanım ben gideyim"

Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerinin ardından teknik heyette göreve başlayan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma noktasına geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Volkan Demirel: 'Başkanım ben gideyim'
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08 Temmuz 2021 08:57
Vitor Pereira'nın 5 yardımcısı ile gelmesinin ardından antrenör Volkan Demirel de 2002 yılında kaleci olarak girdiği sarı-lacivertli kulüpten ayrılma noktasına geldi.

39 yaşındaki çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmede kendini geliştirme ve tecrübe kazanma adına ayrılmak istediğini söyledi. Ancak olumlu bir yanıt almadı.

Yönetimin onayı olmadan gitmek istemeyen Volkan Demirel ile Başkan Ali Koç arasındaki ikna turları sürüyor.




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