Volkan Demirel: 'Bahaneye gerek yok'

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 3-0 kaybeden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, karşılaşmayla ilgili olarak "3-0 mağlup olduk, bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok. İyi yaptığımız, kötü yaptığımız şeyler var. Karagümrük'ü galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Şimdi kupa maçımıza hazırlanacağız. Bu maçı unutup yolumuza bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Volkan Demirel, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, yaralananlar için de acil şifalar dileyerek "Bu tarz şeylerin son bulmasını istiyoruz. İnşallah böyle şeyler tekrar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.





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