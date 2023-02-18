Volkan Demirel: 'Atsu'nun acısı hiç bitmeyecek'

Çok zor zamanlardan geçiyor, çok büyük acılar yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşimiz Onur. Kalbimizdesin… Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.



Demirel ayrıca, kulübün aşçısı için de bir mesaj paylaştı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Suzan kardeşimiz, mekanın cennet olsun. Tüm Hatayspor camiasının, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum.

Acısı hiç bitmeyecek.

Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın.

Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. pic.twitter.com/iapjrjzpSU



— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) February 18, 2023

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için duygularını dile getirdi.Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demirel, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Hayatını kaybeden A Takım Malzeme Sorumlusu Onur Akdeniz'i de anan Demirel, "