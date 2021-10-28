Volkan Demirel ateşi yaktı: "Tekrar görüşeceğiz"

Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, dün 40 yaşına giren Volkan Demirel'in doğum gününü yayınladığı video ile kutladı. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel de paylaşıma cevap vererek "Teşekkürler. Tekrar görüşeceğiz" notunu düştü.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Volkan Demirel ateşi yaktı: 'Tekrar görüşeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2021 13:50
Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel dün 40.yaşını kutladı. Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı da Volkan Demirel'in doğum gününü yayınladığı bir video ile kutladı.

Efsane kaleci de söz konusu paylaşıma "Teşekkürler. Tekrar görüşeceğiz" sözleriyle cevap verdi.

İşte Volkan Demirel'in paylaşımı:






 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.