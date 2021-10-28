Volkan Demirel ateşi yaktı: 'Tekrar görüşeceğiz'

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel dün 40.yaşını kutladı. Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı da Volkan Demirel'in doğum gününü yayınladığı bir video ile kutladı.
Efsane kaleci de söz konusu paylaşıma "Teşekkürler. Tekrar görüşeceğiz" sözleriyle cevap verdi.
İşte Volkan Demirel'in paylaşımı:
Efsane kaleci de söz konusu paylaşıma "Teşekkürler. Tekrar görüşeceğiz" sözleriyle cevap verdi.
İşte Volkan Demirel'in paylaşımı:
Thank you. We will meet again 👍 https://t.co/KN4vi3czch
— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) October 27, 2021