Volkan Demirel, Altay Bayındır ile özel görüştü!

Süper Lig'de son 7 haftalık süreçte kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe'de, kaleci Altay Bayındır'a moral motivasyon desteği sağlanıyor. Yardımcı antrenörlerden Volkan Demirel, geçmiş yıllardaki tecrübelerini sürekli paylaşarak, genç Altay'ı yalnız bırakmıyor.



Hafta boyunca da Demirel, genç eldivene destek verdi. Volkan Demirel'in her kalecinin benzer dönemlerden geçtiğini aktararak, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisin. Avrupa'nın da en iyi kalecilerinden birisin. Her maç yeni bir maç, yeni bir sayfa, yeni bir mücadele demektir. Kafaya takmadan, hatalardan ders çıkararak yola devam etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Volkan Demirel'e çok saygı duyan Altay Bayındır da her fırsatta sohbet ettiği hocasıyla hem dertleşiyor hem de tavsiyeler alıyor. Ancak bu noktada kaleci antrenörünün alanına hiç girmeyen ve saygı gösteren Volkan Demirel, sadece eski meslektaşına moral vermek, yardım etmek amacıyla yakın iletişim kuruyor. Demirel'in tıpkı Altay gibi diğer oyuncularla da zaman zaman destek amaçlı görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor.