Volkan Demirel: 'Allah rızası için yardım'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu ve gözyaşlarına hakim olamadı.



Volkan Demirel, "Lütfen yardım! Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen yardım. Sadece Hatay değil, çevre illerimizde de durum aynı. Ne imkanınız varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. İnsanlara ulaşamıyoruz. Kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz." dedi.



Volkan Demirel, " Yardıma muhtaç insanlar var. Neredesiniz ekipler..." mesajını da paylaştı.



